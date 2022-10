Linha do Tâmega, a vida começa aos 111 anos

Se há palavra que resuma os 111 anos da linha de via estreita do Tâmega é incerteza. Incerteza recorrente quanto ao traçado, às ligações à restante rede ferroviária, ao material circulante e à finalidade da linha. Chegou a ter 51,5 km entre a confluência com a Linha do Douro em Livração e Arco de Baúlhe, perto de Cabeceiras de Basto, tendo sido parcialmente encerrada (1990) e depois fechada de vez (2009).

Incerteza, também, quanto àquilo que neste momento parece óbvio: a electrificação e adaptação à via larga dos 12,8 km entre Amarante e Livração, na Linha do Douro, o que permitiria um serviço ferroviário moderno e directo entre o Porto e Amarante, com tempos de viagem prováveis entre uma hora e vinte e uma hora e quarenta, consoante se tratasse de rápidos ou de suburbanos com paragem em todas as estações. Tempos de percurso competitivos com o automóvel e o autocarro, sobretudo à hora de ponta, e com vantagens ambientais e económicas óbvias.

