Covid-19 em Angola: falta de testes agrava primeiros estragos da pandemia

Se ao terceiro dia ainda não foi de vez em matéria de restrições que a pandemia exige à circulação dos habitantes da cidade de Luanda, relativamente ao controlo dos casos positivos as estatísticas começam a levantar crescentes preocupações em diversos círculos médicos. Angola tem sete casos declarados de covid-19 e dois mortos.

“Sem testes podemos estar a ser alvo de uma perigosa manipulação de dados”, disse ao Expresso um antigo ministro da Saúde, que não quis ser identificado. Com uma taxa de mortalidade cifrada em 28%, os números começam a fazer soar o alarme em várias direções.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.