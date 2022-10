Ajuda ao pagamento de rendas votada quarta-feira na AR

António Costa cumpriu a promessa feita na semana passada e o executivo vai entregar na tarde desta segunda-feira em São Bento medidas em relação ao pagamento de rendas incluída na ajuda às famílias e às empresas.

A proposta de lei foi aprovada na semana passada em Conselho de Ministros e cria um regime excecional e temporário de mora no pagamento de rendas - habitacionais e não habitacionais - e habilita o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) a conceder empréstimos para pagamento de renda aos arrendatários que tenham sofrido quebras de rendimentos.

