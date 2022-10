Quase 40 polícias e militares infetados com a Covid-19 (e mais de 300 em quarentena)

Apesar do crescimento do número de portugueses infetados com o novo coronavírus, tanto a Polícia Judiciária (PJ) como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) não registam até ao momento qualquer caso positivo entre os seus elementos. Pelo contrário, a PSP e a GNR totalizam 24 infetados. Já nas forças armadas, o primeiro militar que tinha contraído o vírus encontra-se recuperado mas há um outro que está internado. No total, há mais de 300 militares e polícias em quarentena. Mas vamos por partes.

Ao Expresso, a GNR revela que tem atualmente nove militares infetados com o novo coronavírus. Há 235 profissionais que se encontram em quarentena e ainda 42 casos de isolamento (onde estão incluídos os que deram positivos à Covid-19). Um número superior ao da última sexta-feira, altura em que a Guarda divulgou pela primeira vez o número de profissionais contaminados. Nessa altura, havia dois militares com resultados positivos, três com suspeita de infeção, 57 em quarentena e 77 em avaliação.

