A Covid-19 vai fortalecer o vírus do protecionismo

“O alastrar do nacionalismo egoísta vai potenciar ainda mais os efeitos negativos do coronavírus no sistema mundial de saúde, no crescimento económico global e na estabilidade financeira”, avisa Edwin M. Truman, economista sénior do Peterson Institute of International Economics (PIIE), um think tank sedeado em Washington.

O “vírus económico nacionalista” funciona como uma “espécie de infeção oportunista” neste surto global de coronavírus. Está a infiltrar-se no braço de ferro entre as economias que disputam fornecimentos críticos, entre países que cobiçam investigação alheia, ou que responsabilizam os estrangeiros ou outras potências pelo “vírus importado”. Em alguns casos, chega a encontrar alimento em teorias da conspiração. As pandemias não congelam a rivalidade geopolítica.

