Mecas do consumo em modo de espera. E uma possível explicação para a corrida ao papel higiénico

À hora da habitual abertura do Norteshopping, 10 horas, há meia dúzia de clientes à porta. Distanciados e ordeiros, cumprem a ordem de distanciamento corporal, enquanto aguardam que o segurança, de máscara e luvas, dê o sinal de partida para o interior da superfície comercial que mais gente costumava concentrar por metro quadrado em Matosinhos. No pós-COVID-19 o cenário é outro: corredores e corredores vazios e quase metade lojas encerradas por tempo indeterminado.

As restantes, das de pronto a vestir para crianças e adultos, sapatarias, perfumarias, telecomunicações às de artigos para o lar, na esmagadora maioria só abrem ao meio-dia. Ninguém vai ao engano: na porta principal do centro comercial, além dos folhetos informativos de combate ao novo coronavírus da Direção-Geral de Saúde, há um aviso aos 'estimados clientes' de que as lojas estão abertas das 12h às 20h, embora também haja a indicação de que no restante horário - das 10h às 12h e após as 20h, há flexibilidade para as lojas estarem a funcionar (nos bons velhos tempos era das 10h às 24h).

