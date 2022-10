Chiara Manfletti: “É possível fazer o primeiro lançamento em 2021, mas a janela de oportunidade está a fechar-se”

A Portugal Space (PTSpace), a Agência Espacial Portuguesa, foi criada há um ano em Ponta Delgada, tendo como membros fundadores a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a Agência Nacional de Inovação (ANI), o Ministério da Defesa Nacional e o Governo Regional dos Açores, e recentemente como membro associado o Governo Regional da Madeira.

A sua presidente, a cientista italiana Chiara Manfletti, era até então conselheira de programas de Johann-Dietrich Worner, diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), organização a que Portugal pertence desde 2000.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.