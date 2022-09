O “culto do individualismo” em “teste” com o coronavírus

“Este é um momento extraordinário e exige um esforço coletivo. Esta é uma luta pela nossa sobrevivência.” As palavras do primeiro-ministro português, António Costa, foram acompanhadas pelo anúncio, esta quinta-feira, de 30 medidas restritivas, decididas em Conselho de Ministros, e pela declaração de “estado de alerta” por causa da Covid-19. Mas estará a sociedade portuguesa preparada para abdicar de certas liberdades individuais em nome do bem da comunidade?

O sociólogo João Teixeira Lopes não hesita na resposta: “Não estamos preparados, tirando os muito velhos, aqueles que passaram pela gripe espanhola ou, por exemplo, pela peste que ainda existia no Porto no século passado.” No entanto, este professor catedrático de Sociologia da Universidade do Porto ressalva que “os comportamento demoram tempo a ser interiorizados, incorporados”. Trata-se, frisa, de “um processo de socialização”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.