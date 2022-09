Num mundo fantasmagórico que um dia acreditou na liberdade

Mal o repórter entra na Síria, é recebido por uma figura envolta num fato branco e equipada com uma máscara. Vem medir a temperatura dos jornalistas. É uma imagem surrealista para um país em guerra, pelo que fazemos a Omar a necessária pergunta: crê que há casos de coronavírus em Rojava, a zona do nordeste da Síria a que se agarram as Forças Democráticas Sírias? “Muitos iranianos vêm diretamente de Damasco. E alguns estão nessa base. Pode acontecer que o tenhamos sem saber, mas agora o mundo só se preocupa com o coronavírus. A Síria deixou de existir.”

Desde o dia em que a população síria se ergueu contra o regime de Bashar al-Assad, a 15 de março de 2011, na senda das então chamadas “Primaveras Árabes”, passaram nove anos, que já deixaram mais de meio milhão de mortos e de seis milhões de refugiados. O país continua mergulhado num caos desumano para a população civil.

