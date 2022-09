A gaffe de Lagarde saiu cara a Itália… e a Portugal

Os mercados já tinham ficado frustrados com o pacote anticrise que Christine Lagarde anunciou quinta-feira ao começo da tarde, tanto mais que os economistas do Banco Central Europeu (BCE) cortaram a previsão de crescimento da zona euro em 2020, apontando agora para 0,8%.

Soube-lhes a pouco um envelope de mais 120 mil milhões de euros em compras de ativos até final do ano e linhas de financiamento generosas do BCE para a banca, principalmente porque a francesa deu a entender que já estava no limite do que podia fazer com a sua ‘caixa de ferramentas’ de política monetária.

