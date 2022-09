Covid-19. Agências funerárias à espera de orientações da DGS

As agência funerárias portuguesas ainda não receberam orientações da Direção-Geral da Saúde sobre como proceder na organização de funerais face à presença do vírus Covid-19 em território nacional. “Não sabemos como proceder corretamente. O manuseamento e tratamento de qualquer cadáver tem sempre riscos biológicos, mas não sabemos se a situação actual implica cuidados acrescidos”, explica ao Expresso Carlos Almeida, Presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas (ANEL).

A Direção Geral de Saúde foi contactada pela ANEL, via-email, no passado dia 2 de março, para que enviasse orientações aos profissionais do sector, mas até agora a associação ainda não obteve resposta.

