Biden de vento em popa à boleia dos “Michiganians”

A palavra “Michiganian” torce a língua até daqueles que usam o inglês como primeiro idioma. Que o digam os pivôs televisivos americanos, que, no passado fim de semana, tiveram de se referir aos habitantes do Michigan várias vezes, errando quase sempre. “Peço imensa desculpa aos meus amigos da cidade-automóvel (referência a Detroit)”, afirmou Chuck Todd, no programa da “Meet The Press”, da NBC.

A frequência do seu uso relaciona-se com o fato daquele estado do “Midwest”, localizado no coração da América, ser o maior troféu nas primárias de amanhã, em que outros cinco estados se juntam em mais uma etapa da corrida à nomeação do candidato democrata à Casa Branca.

