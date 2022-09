Quem são os protagonistas da guerra pelo poder na Guiné-Bissau

A próxima segunda-feira é feriado na Guiné-Bissau, por o feriado do Dia Internacional da Mulher calhar este ano no domingo. Contudo, o descanso não é extensivo aos dirigentes políticos, e muito menos aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e aos responsáveis da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que se reunirão com especialistas de questões constitucionais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO, o bloco regional a que pertence a Guiné-Bissau) para tentar, até 13 de março, resolver a crise política decorrente das recentes eleições presidenciais.

Enquanto não se resolve o imbróglio político-jurídico que paralisa o país, e com as instituições legais quase todas fora de jogo, o autoproclamado Presidente da República, Úmaro Sissoco Embaló, e o primeiro-ministro que ele nomeou, Nuno Gomes Nabiam (ver perfis mais abaixo) continuam a consolidar-se no poder e preparam-se “para gerir” a reação da comunidade internacional a estas mudanças.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.