Coliseu em rota de privatização

Uma espécie de novo circo está a tomar conta do Coliseu do Porto. Sucede-se a troca de comunicados e de acusações entre responsáveis pela sala, embora sem o humor, a ingenuidade, o sentido de fraternidade e a qualidade do habitual espetáculo circense da quadra natalícia, o grande sucesso da sala agora a caminho de ser entregue à exploração privada.

Ao princípio da noite desta quinta-feira, a Câmara Municipal do Porto viu-se na necessidade de vir a público esclarecer algumas posições, dado o impacto da tomada de posição do presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, após a demissão daquela estrutura da direção da Associação Amigos do Coliseu. Sem repudiar, “por princípio” soluções “que fomentem a iniciativa privada”, como a que decorre de conceder a exploração da sala de espetáculos, a ACP e Nuno Botelho, em tempos muito ligado a Rui Moreira, ao ponto de ter sido seu porta-voz, defende que a concessão do Coliseu a privados “necessitava, como necessita, de ser densificada e concretizada, entre o mais, tendo em conta as questões de gestão corrente da associação, os seus colaboradores e o futuro da associação”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.