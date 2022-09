Regina Guimarães, dramaturga: “Voltaria a escrever o mesmo e Tiago Guedes não tem condições para dirigir o Teatro Municipal do Porto”

“Não reparem na desarrumação, por favor”. É assim que Regina Guimarães começa por receber o Expresso na casa onde mora com o marido, o realizador francês Serge Saguenail, há quase 40 anos. É que por estes dias a vida da autora, de 62 anos, anda bastante confusa, desde que há um mês acusou publicamente de censura o Teatro Municipal do Porto (leia AQUI). Através do corredor estreito, leva-nos até à sala, onde abre a porta para uma conversa na qual se apresenta como “uma arruaceira desde há muito tempo”, quando ainda era “miúda cheia de ilusões” e fazia da biblioteca do pai a sua casa de bonecas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.