Como as informações sobre o coronavírus estão a ser censuradas nas redes sociais chinesas

Pequim tem controlado de forma rigorosa o acesso à informação durante o surto de coronavírus que teve início na China – e esse controlo passa também pelas tecnológicas chinesas. A rede social WeChat, da gigante Tencent, e a plataforma de ‘livestreaming’ YY começaram a censurar em dezembro palavras-chave relacionadas com o coronavírus, mostra um investigação publicada esta terça-feira pelo laboratório multidisciplinar da Universidade de Toronto Citizen Lab.

Não só o Governo chinês atrasou a divulgação de informação relacionada com a epidemia (punindo os médicos de Wuhan por “divulgarem rumores” e “perturbarem a ordem social” quando tentavam avisar os cidadãos para a existência de um surto no final de dezembro), como em fevereiro a agência estatal Administração do Ciberespaço da China divulgou um comunicado em que declarava que iria punir sites, plataformas e contas que publicassem conteúdo prejudicial e que espalhassem o medo relacionado com o coronavírus.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.