À boleia da “elegibilidade”, Biden ganhou até onde mal fez campanha

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden encetou uma reviravolta na Super Terça-Feira, ultrapassando em número de delegados o principal rival, o senador Bernie Sanders. Na corrida à nomeação democrata às presidenciais de novembro “valeu a maior elegibilidade de Biden”, afirmou ontem à noite ao Expresso Jerry Crawford, diretor de campanha de Hillary Clinton, a candidata do Partido em 2016. “A vaga foi tal que até venceu em estados onde praticamente não fez campanha, caso do Massachusetts”.

Segundo este advogado, conhecido como um dos “barões liberais” da região do Midwest, “mais do que em esquerda ou direita, os americanos pensam em ganhar, apenas isso. Estão fartos de um presidente absolutamente indecente e Biden é o que tem mais possibilidades de o desalojar da Casa Branca.”

