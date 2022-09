ViacomCBS vai erguer a “Casa das Marcas” e entrar nas guerras do streaming

Será porventura o último grande player norte-americano a ir à conquista dos subscritores por esse mundo fora, mas não é necessariamente menos relevante. Quando der a ver publicamente o display de entrada nos conteúdos, a ViacomCBS já fez saber que há-de conjugar as forças da Pluto TV (a plataforma de acesso gratuito adquirida há pouco mais de um ano) com o farto menu da CBS All Acess, um dos primeiros serviços de Subscription Video on Demand (SVoD) lançado nos Estados Unidos (faz seis anos em outubro) e de mais uma mão cheia de marcas distintas e bem sucedidas.

A futura plataforma, a que os responsáveis chamam “House of Brands” (Casa das Marcas), agregará conteúdos de um portefólio rico e diversificado quanto aos géneros de públicos a que se dirigem: a Nickelodeon, de pendor infanto-juvenil; a MTV e a Showtime, mais focadas nos jovens adultos e adultos ativos; a Comedy Central e a Paramount Pictures, mais transversais e abrangentes; e a Black Entertainment Television (BET), dirigida a públicos afro-americanos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.