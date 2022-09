Operação Marquês. Esta quarta-feira começa uma espécie de julgamento para evitar (ou não) o julgamento

Rosário Teixeira, o procurador com um vasto currículo no combate à corrupção e ao crime económico, ia ser o primeiro a falar no arranque do debate instrutório da Operação Marquês. Mas segundo o “Observador”, José Sócrates, ex-primeiro-ministro e principal arguido do processo,foi chamado pelo juiz Ivo Rosa para voltar a prestar declarações, apesar de ter sido interrogado durante cinco longos dias durante a fase de instrução.

Ivo Rosa vai ouvir Sócrates outra vez e à porta fechada e só depois se inicia o debate instrutório, que é público, e em que todos os intervenientes no processo terão direito a convencer Ivo Rosa de que há ou não indícios suficientes para levar o caso a julgamento.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.