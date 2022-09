Marcelo não anda para brincadeiras (e Ricardo Araújo Pereira que o diga: “Hoje não conseguimos acertar”)

Ricardo Araújo Pereira (RAP) já tinha estado com Marcelo Rebelo de Sousa a fazer humor num estúdio televisivo e tinha sido uma galhofa. Em 2013, no “Esmiuça os Sufrágios”, também na SIC, o humorista encontrou um parceiro descontraído a alinhar na gargalhada mas, sete anos depois, Ricardo não disfarçou embaraço pelo Marcelo que lhe apareceu à frente. Na estreia do novo programa da estação - Isto é gozar com quem trabalha - o humorista não teve o que queria. Perto do fim confessou: “Hoje não conseguimos acertar.”

RAP não foi pobre a pedir. A ideia, mais do que puxar pelo “Presidente da República afetuoso” era conseguir que “o comentador malicioso” se “empenhasse a sério”. Mas Marcelo não estava para aí virado e comentou os vários protagonistas políticos que o humorista lhe foi desfiando com verrina mínima. António Costa? “António Costa maximiza os cenários favoráveis e minimiza a hipótese de cenários desfavoráveis. É um otimista, embora irritante, com grande capacidade física e psicológica. Se está a chover, eu acho que torrencialmente e o primeiro-ministro diz: 'mas já viu que o sol está a despontar lá ao fundo'?”. RAP confessa que lhe soube a pouco: “Eu estava à espera que o senhor embirrasse com ele”. Mas o Presidente da República está ( o próprio, por enquanto, só admite que talvez esteja) em pré-campanha para a reeleição e não quer embirrar com ninguém.

