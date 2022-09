“Raridade bibliográfica incontornável”. Descoberto Livro de Horas para D. João II

O códice agora descoberto, numa coleção particular, tem um valor extraordinário para a história da arte e da cultura portuguesas. Trata-se de um Livro de Horas iluminado, obra de D. Diogo Ortiz de Vilhegas, importante prelado castelhano que serviu a corte de D. João II, o Príncipe Perfeito, e também a de D. Manuel.

O seu valor eleva-se ainda mais tendo em consideração que o manuscrito inclui um calendário “muito diferente daqueles que habitualmente se encontram neste género de obras. O que conta sobretudo para o conhecimento da história das iluminuras e das navegações no reinado de D. João II”, avançam as investigadoras Delmira Custódio e Maria Adelaide Miranda.

