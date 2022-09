Os meninos caminhantes que fogem da Venezuela

A Yodángel Alfonso acabou-se-lhe a vida quando ainda mal tinha começado, a duas horas da fronteira colombo-venezuelana onde nascera em finais do ano passado. Quando ainda estava no ventre da mãe já era um emigrante, que fugia da Venezuela com quase toda a sua família em busca de uma vida normal, longe do impossível descalabro do seu país. Hoje, quando cumpre os seus primeiros dias enterrado no sórdido panteão número 1 do cemitério diocesano de Pamplona (departamento colombiano do Norte de Santander), Yodángel já se transformou no novo símbolo da tragédia crioula.

