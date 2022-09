Guia Boa Cama Boa Mesa 2020 em contagem decrescente… há quatro novos restaurantes premiados

Com a aproximação do dia cerimónia anual de entrega de prémios do guia Boa Cama Boa Mesa cresce a expectativa entre os responsáveis pela hotelaria e restauração nacionais. A edição deste ano do guia do Expresso, publicado desde 2003, vai estar disponível a partir de sábado 7 de março, mas antes, na terça-feira, dia 3, a sede da Impresa é palco da cerimónia que dá a conhecer os melhores entre os melhores nas vertentes de alojamento e restauração. Depois de anunciado o vencedor do Prémio Carreira, atribuído pelo júri a Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo Vila Galé, grande parte das atenções estão agora viradas para a atribuição do galardão de Chef do Ano 2020 e para conhecer o nome do sucessor de Hans Neuner, do restaurante Ocean, no resort algarvio Vila Vita Parc.

Para já, sabe-se que na lista de premiados, em 2020, com Garfo de Platina, de Ouro e de Prata estão quatro novos restaurantes, em comparativo com os vencedores do último ano, em que além do Ocean, figuravam no topo da lista (Garfo de Platina), outros três espaços gastronómicos: Belcanto, de José Avillez, Feitoria, de João Rodrigues, e São Gabriel, de Leonel Pereira, que encerrou em outubro. Relativamente à vertente “Boa Cama”, em 2020 a lista de premiados (Chave de Platina, de Ouro e de Prata) vai contar com seis novos alojamentos, que assim se estreiam no top dos melhores da hotelaria nacional.

