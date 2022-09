Brasileiros e espanhóis (e universitários) são quem mais arrenda em Portugal

Chegam de 141 países para arrendar quarto ou casa em Portugal. Não são investidores, não procuram vistos gold nem reformas tranquilas no país mais ocidental da Europa. São, na sua maioria, estudantes universitários que compõem este mercado dinâmico, que varia em função do tempo que passam em Portugal. De acordo com um estudo da Uniplaces – uma das principais plataformas de arrendamento – a duração média da estadia não costuma ultrapassar os seis meses.

O estudo revela que Portugal é o principal destino de acolhimento das comunidades lusófonas que procuram estudar ou trabalhar fora do país de origem. “Em 2019, foram os brasileiros que se destacaram, representando 29% das reservas feitas através do site da Uniplaces”, refere o documento “O Mercado de Arrendamento em 2019”. Com 9% do total das reservas efetuadas na plataforma digital, a nacionalidade espanhola é a segunda com maior peso no número dos estrangeiros no mercado de arrendamento português.

