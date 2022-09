Aeroporto do Montijo. Constitucionalistas divididos sobre alteração à lei

Alterar a lei para salvar o aeroporto do Montijo é constitucional? A doutrina divide-se. Literalmente. Dos oito constitucionalistas ouvidos pelo Expresso, quatro acreditam que a mudança das regras a meio do jogo pode levantar problemas de constitucionalidade, os restantes quatro entendem que não.

Primeiro, o contexto. Para contornar o parecer negativo de algumas das Câmaras potencialmente afetadas pela obra - os autarcas do Seixal e da Moita vieram dizer que são objetivamente contra a construção do novo aeroporto - Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, sugeriu uma alteração à lei que permitisse ultrapassar o veto dos autarcas. E é aqui que começam os problemas: conhecidos os pareceres negativos das câmaras (ou a vontade já anunciada), pode o Governo alterar uma lei que neutralize o efeito dessa tomada de posição?

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.