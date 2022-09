“A Insanidade das Massas — como a opinião e a histeria envenenam a nossa sociedade” de Douglas Murray

Em entrevista a publicar no sábado na Revista do Expresso deixa ainda um alerta: “Quanto mais as pessoas sentirem que não podem dizer o que pensam, é mais provável votarem por alguém que diz tudo e mais alguma coisa”

Vivemos, atualmente, uma grande insanidade das multidões. Em público e em privado, tanto no online como offline, as pessoas estão a comportar-se de forma cada vez mais irracional e febril, seguindo o rebanho ou sendo simplesmente desagradáveis. O ciclo diário das notícias alimenta-se com as consequências desta situação. Contudo, apesar de vermos os sintomas em todo o lado, não vemos as causas.

