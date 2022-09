O que se passou no país e no mundo

Pelo menos dez pessoas que estavam num desfile de Carnaval, em Volkmarsen, na Alemanha, ficaram feridas esta segunda-feira, pelas 14h30 (13h30 de Portugal Continental), na sequência de um atropelamento, conta o jornal “The Guardian”. Há crianças entre os feridos.

O condutor do veículo foi detido e as autoridades ainda não anunciaram se tratou-se de um acidente ou de um ato deliberado

