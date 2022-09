O que os recrutadores procuram quando ‘vasculham’ o seu passado

Houve um tempo em que a palavra parecia ter cunho de lei, fosse para concluir negócios ou para encontrar um emprego. Dificilmente um candidato se apresentaria a um empregador dizendo ser alguém que não era, ter qualificações que afinal não tinha ou apresentando um currículo que não era o seu. Ou, se o fazia, não era fácil descobri-lo.

O cenário mudou. Poucas são hoje as empresas que arriscam recrutar um candidato, até para a função de menor relevância, sem saber exatamente quem ele é e validar todas as informações que disponibiliza. O número de fraudes conhecidas envolvendo informações falsas ou até “roubo” de identidade levou as empresas a profissionalizar os seus processos de verificação e recorrer a firmas especializadas em descobrir tudo o que os candidatos gostariam de poder esconder. Um estudo da consultora americana Precise Security fala num crescimento expressivo do número de empresas a atuar nesta área e estima que em 2023 o mercado dos “serviços de verificação” possa valer a nível global cerca 4,4 mil milhões de euros.

