Itália isola 50 mil pessoas de 11 localidades que foram o foco de infeção por coronavírus

Quatro dias depois de ter sido declarado o estado de emergência nacional devido ao Covid-19, mais conhecido como coronavírus, os casos de contágio em Itália ascendem nesta segunda-feira a 220.

Cinco ou seis pessoas contagiadas (a última está por confirmar) já faleceram. Tratava-se de pessoas idosas, que já estavam gravemente enfermas por outras causas, como cancros e enfartes. Aliás, num dos falecidos só se descobriu o vírus durante a autópsia.

