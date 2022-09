“Quantos jogadores africanos já tivemos? Nenhum se queixou”: Guimarães entre a ira e a mágoa

Nos dias que correm, na cidade-berço da nação a palavra jornalista soa quase a acusação. “Ainda não chega dessa história?” A interrogação zangada é de Dulce Oliveira, sócia do Vitória há tantos anos que lhe perdeu a conta. A história a que alude é a do jogo de domingo, marcado pelo abandono de Marega do relvado do Estádio D. Afonso Henriques, indignado com os reptos racistas e os “uh, uh, uh” dos adeptos locais.

Dulce levanta o braço, a palma da mão virada para fora diante da cara, em jeito de escudo protetor. Não quer falar. Bebe o café na esplanada de uma pastelaria vizinha do Centro de Treinos da equipa treinada por Ivo Vieira. Mostra, no telemóvel, uma página do Facebook: “Acham normal que digam que D. Afonso Henriques era racista? Nós somos racistas? Isto dói, dói muito”, afirma, consternada por até o Presidente da República e o primeiro-ministro se terem pronunciado sobre um caso “que acontece em tantos campos de futebol do país e lá fora”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.