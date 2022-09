O vírus que mexeu com o Carnaval do Rio e matou o Presidente

Mais vale prevenir do que remediar, e foi isso que as autoridades de saúde do Rio de Janeiro fizeram quando, duas semanas antes do Carnaval de 2020, divulgaram o Plano Municipal de Contingência contra o coronavírus. Na cidade maravilhosa, ainda há muita família carioca com memória daquela outra epidemia que devastou o Rio nas vésperas de Carnaval.

Mesmo que a memória traia a história das famílias, a prosa de Nelson Rodrigues — esse grande e imenso escritor que usava as palavras como poucos — está lá para as salvar.

Nelson definiu o Carnaval carioca de 1919 como o instante em que “desde as primeiras horas de sábado, houve uma obscenidade súbita, nunca vista, e que contaminou toda a cidade”, como lembra Ricardo Augusto dos Santos no artigo “O Carnaval, a peste e ‘espanhola’”.

Em 2018, um século depois da epidemia ter morto um Presidente do Brasil e posto o país de pantanas, o Senado brasileiro evocou-a: “Parece filme de terror. Cadáveres jazem nas ruas, atraindo urubus. Os raros passantes andam a passos ligeiros. Carroças surgem de tempos em tempos para, sem cuidado ou deferência, recolher os corpos, que seguem em pilhas para o cemitério.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.