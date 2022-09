Em 2019 houve 10 burlas online por dia

Em janeiro deste ano o Portal da Queixa registou 330 reclamações de fraudes cometidas por via digital, mais 53 do que no mesmo mês de 2019.

Os tipos de crimes mais representados nestes dados, apurou o Expresso junto do Portal da Queixa, estão relacionados com pagamentos online, roubos de identidade e dados pessoais, lojas online fictícias, phishing, e smishing (fraudes a partir de SMS).

