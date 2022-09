A senhora que se segue

Viveu escassos 48 anos, deixou um legado de meia dúzia de romances, meia centena de contos e dois livros de memórias; e conquistou, por mérito próprio, um lugar de destaque entre os maiores nomes da literatura gótica que tem em Edgar Allan Poe o seu percursor e a sua maior figura. Seja como for, Shirley Jackson merece seguramente uma referência no panorama das letras norte-americanas, inesperadamente atual com a adaptação recente de "A Maldição de Hill House" para série televisiva com a chancela da Netflix.

Nascida Shirley Hardie Jackson aos 14 de dezembro de 1916, a notável escritora teve morte prococe, vitimada poor problemas cardíacos e psicológicos que, aliados à forte medicação que tomou durante longos períodos de tempo, ditaram a sua morte no oitavo dia de agosto de 1965, Para trás ficou um percurso singular na literatura do fantástico, permanecendo como figura de referência do género. Para tal contribuiram romances como o já referido "The Haunting of Hill House" (1959), "Hangman" ("O Homem da Forca") (1951), "We Have Always Lived in the Castle" ("Nós Sempre Vivemos no Castelo") (1962) ou "The Lottery and Other Stories" "A Lotaria e Outras Histórias") (1949). Graças à editora Cavalo de Ferro todos estes títulos estão presentes no mercado livreiro nacional; e todos merecem leitura atenta, mesmo para os que desdenham o género do fantástico, uma vez estarmos perante uma demonstração inequívoca, do melhor que a literatura pode providenciar.

