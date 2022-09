É Carnaval! 8 restaurantes com sabor a Brasil

Samba no pé, feijoada na mesa: o ritmo do Carnaval chega ao Porto e a Lisboa à mesa destes restaurantes dedicados à gastronomia do país irmão. Sabores de conforto para qualquer altura, mas especialmente neste tempo de folia. Porque sentar-se à mesa é também viajar pela cultura local, o Boa Cama Boa Mesa escolheu sete espaços, em Lisboa e no Porto, onde os sabores a Brasil acompanham a temporada festiva. Porque a vida são dois dias, mas, também à mesa, o Carnaval são três.

No coração do Chiado, a última aventura do mediático chef Kiko traz os tradicionais botecos brasileiros até à capital - comida de partilha, sabores originais do Brasil e um espaço elegante, bem decorado, onde pontifica uma favela nascida num barco, da autoria do artista plástico Bordalo II, são o segredo que Kiko Martins quer partilhar com toda a gente, com um espaço de bar que começa a ser o principio de muitas noites no Bairro Alto em Lisboa. No interior d’O Boteco observe bem o grande lustre, feito com garrafas verdes, da autoria do irmão do chefe, António Martins, arquiteto em São Francisco, na Califórnia, e prepare-se para um verdadeiro “Samba” de sabor. Croquetes de feijoada, recheados com as carnes da feijoada e feijão-preto (€6,40), o clássico Pastel de vento, recheado com queijo de coalho (€5,40), salsichas de churrasco com farofa (€3,90), o Escondidinho, uma espécie de um empadão, com pernil estufado a baixa temperatura (€19,20) e claro, a Feijoada à brasileira (€16,70), além do tradicional Quindim são boas escolhas.

