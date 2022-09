Tecnologia da NASA já é usada em carros autónomos

Nenhum carro autónomo, por mais aperfeiçoado que seja, consegue responder a situações inesperadas no trânsito da forma que um condutor experiente o faz. Por isso, “tivemos que recorrer à tecnologia usada pela NASA em Marte para melhorar a capacidade de resposta dos veículos sem condutor”. A afirmação foi feita na manhã desta quarta-feira em Lisboa por Maarten Sierhuis, diretor-geral de Tecnologia no Nissan Innovation Lab de Silicon Valley, Califórnia. O perito holandês falava em Lisboa, no Forum Mobilidade Inteligente organizado pela Nissan.

Isto significa que os veículos autónomos experimentais do construtor nipónico passaram a ter três modos de funcionamento no quadro do sistema SAM (Seamless Autonomus Mobility), baseado no VERVE utilizado pela NASA em Marte. Um primeiro em que os sistemas de leitura da estrada, da sinalização e do posicionamento dos outros veículos conseguem gerir o avanço da viatura, virando, acelerando, travando, etc. Um segundo modo ocorre perante uma situação inesperada mas dentro das capacidades da inteligência artificial de bordo, como a necessidade de contornar uma viatura imobilizada na faixa de rodagem mas com espaço livre à volta. O último – e aí intervém a experiência da NASA – aplica-se quando a situação encontrada, por exemplo dois carros parados lado a lado a obstruir a faixa de rodagem e com uma linha contínua a separar os dois sentidos, transcende a capacidade dos sistemas de gestão do veículo. Nesse caso a decisão é passada para um posto de comando onde um operador humano autoriza, ou não, uma manobra evasiva que pode passar pela “invasão” momentânea da via contrária.

