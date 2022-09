O que se passou no país e no mundo

O ex-primeiro ministro australiano Tony Abbott disse que altos responsáveis do Governo da Malásia suspeitam há muito tempo que o desaparecimento do avião da Malasian Airlines, há quase seis anos, tenha sido um ataque suicida do piloto. O avião do voo 370 voava com 239 pessoas a bordo, no dia 8 de março de 2014, de Kuala Lumpur para Pequim.

A Austrália coordenou aquilo que se transformou na maior busca na história da aviação, mas não conseguiu encontrar o avião antes do final do ano de 2017, quando foram terminadas as buscas.

