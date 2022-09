Fundos europeus. Líderes sem acordo arriscam o caos em 2021

A reunião é para discutir dinheiro. Em cima da mesa estão um bilião e 94 mil milhões de euros que o presidente do Conselho Europeu propõe gastar nos próximos sete anos. Uns consideram que é demais, outros que não chega para financiar todas as prioridades e ambições europeias. Uns querem gastar menos em fundos de coesão e agricultura, outros querem contrariar os cortes, numa tensão que faz aumentar o suspense: será ainda possível chegarem a acordo nos próximos dias?

“Se houver, será por milagre”, ouve-se de uma fonte europeia de um país mais a leste. E não é a única a mostrar ceticismo. No entanto, o presidente do Conselho Europeu “continua muito motivado”, diz fonte do gabinete de Charles Michel, desdramatizando o que considera ser "o já esperado criticismo". Uma coisa é o descontentamento e ataques públicos dos países à proposta em cima da mesa, outra é a "consciência" de que em algum momento terão de ceder e chegar a consenso.

