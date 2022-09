Costa, primeiro dos anti-"forretas", recusa "chantagem" dos grandes

A dúvida que se coloca é esta: pressionados por não haver qualquer acordo para o orçamento europeu, qual dos dois blocos em divergência cederá? Nas vésperas do encontro dos líderes europeus, António Costa, que se viu a liderar o grupo dos países Amigos da Coesão, coloca-se numa posição negocial de recusar qualquer tipo de pressão temporal por parte dos quatro poderosos, chamados de “frugais”. “Não nos podemos sentir prisioneiros do tempo. Queremos um acordo que seja o mais rapidamente possível alcançado (...) mas não vale a pena ter um mau acordo a qualquer custo".

Nos corredores de Bruxelas tem havido curiosidade sobre qual será a posição de António Costa. O primeiro-ministro tornou-se uma espécie de porta-voz informal do grupo dos países Amigos da Coesão e poderá desempenhar um papel importante nas negociações da cimeira que começa esta quinta-feira. E o que disse até agora que ia fazer não é favorável a que haja um acordo já esta semana. Costa recomendou calma e caldos de galinha.

