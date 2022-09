O que se passou no país e no mundo

A PSP confirmou à Tribuna Expresso que já identificou cerca de dez suspeitos de insultos racistas ao jogador do FC Porto Moussa Marega. Fonte da Polícia garante que estão a ser desenvolvidas diligências, juntamente com o Ministério Público de Guimarães, para serem identificar mais adeptos racistas.

À Tribuna Expresso sabe que as imagens das câmaras de videovigilância do estádio D. Afonso Henriques, cedidas pelo clube minhoto às autoridades, estão a ser essenciais para se perceber quais foram os adeptos que entoaram cânticos, imitaram macacos e gritaram palavras de teor racista e xenófobo ao atleta maliano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.