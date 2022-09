Cercado nos “arbustos”, Costa viu a saída em Ventura, Marega e Carlos Alexandre

#Costabem contra Ventura, #Costamal no reino dos arbustos

A direita arrumou a casa, o PS cai nas sondagens e Rui Rio chegou pronto para o ataque: no primeiro debate quinzenal do ano, o líder da oposição pôs na mira aquela que costuma ser a característica mais importante num político: a credibilidade da palavra. E foi contra a palavra e credibilidade do Governo que disparou.

O mote foi (ainda) o debate do Orçamento do Estado. Em particular o que o ministro do Ambiente tinha dito sobre a suspensão do projeto da linha circular do Metro de Lisboa, aprovada pela oposição contra a opinião do Governo. Na altura, Matos Fernandes disparou contra a decisão, dizendo que ela tinha deitado fora centenas de milhões de euros em fundos comunitários e obrigaria o Estado ao pagamento de indemnizações. Rui Rio pôs tudo isso em causa, pergunta a pergunta. “Em linguagem moderna, o ministro do Ambiente faltou à verdade. Antigamente dizia-se que mentiu.”

