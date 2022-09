Casamento, Deus e Kobe Bryant. Ouvimos “Changes” com Justin Bieber em Londres

Justin Bieber nunca foi um artista consensual. Visto, no início, como um ídolo de adolescentes e pré-adolescentes – ele próprio tinha 15 anos quando o mundo o ouviu pela primeira vez –, o cantor canadiano tem tido algumas dificuldades em crescer, quer musicalmente quer emocionalmente, perante uma audiência de milhões e milhões de fãs. É disso que fala em ‘Changes’, a canção que dá nome ao seu novo disco: “apesar de estar a passar por mudanças não significa que eu mude”, canta em registo confessional, acompanhado por uma guitarra acústica. Foi sobre essas mudanças que o artista falou durante a apresentação do seu quinto álbum num evento exclusivo para a imprensa europeia, em Londres, na qual o Expresso marcou presença, poucos dias antes de o longa-duração chegar às lojas e plataformas de streaming.

Do sucessor de “Purpose”, que em 2015 o reapresentou a uma plateia mais adulta, conheciam-se apenas os singles ‘Yummy’, ‘Get Me’ e ‘Intentions’ e sabia-se também que contava com colaborações de, entre outros, Post Malone, Quavo (dos Migos), Travis Scott e Kehlani. O secretismo e a segurança eram apertados e os jornalistas tiveram de deixar os telemóveis e outros equipamentos de gravação à porta do evento, não fosse o disco chegar aos ouvidos dos fãs antes do dia programado. Na sala principal, subterrânea, da discoteca Tape London, um espaço que promete “oferecer experiências elegantes para um público de elite”, a cabine central aguardava a chegada de Bieber. Enquanto os jornalistas se sentavam de um lado e os representantes europeus da editora do outro, no assento das cadeiras, forrado a veludo preto, esperavam-nos um lápis vermelho e uma pequena cartolina com a capa do álbum.

