A teia de corrupção que ensombra o passado democrático do embaixador amigo de Portugal

Gostava de celebrar o aniversário de casamento em Portugal, país onde foi embaixador de Espanha entre 1995 e 1999. A ligação de Raul Morodo Leoncio com o nosso país começara muitos anos antes, quando os dois países da península ainda viviam em ditadura. “Nos anos 60, quando cá vinha tinha duas ligações: Mário Soares, não como socialista mas como democrata, e também Humberto Delgado, de quem Mário Soares era advogado; nós apoiámos a investigação do assassínio do general Delgado. Vinha aqui para contactar os democratas portugueses e mais tarde o PS, e também pelo meu relacionamento com D. Juan de Borbón” [avô de Felipe VI], disse Raul Morodo em entrevista publicada na Revista do Expresso em 25 de março de 1995.

Em 1981, quando o golpe de Estado (falhado) de 23 de fevereiro sequestrou 350 deputados nas Cortes, ameaçando a jovem Democracia espanhola, Raul Morodo, galego nascido em Ferrol em janeiro de 1935, lembrou-se da pátria vizinha e apressou-se a pedir asilo político junto da representação diplomática portuguesa em Madrid.

