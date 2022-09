A sustentabilidade chegou ao sexo. Já há empresas a produzir preservativos ecológicos

Waldemar Zeiler Philip Siefer não têm dúvidas: a Einhorn — unicórnio, em alemão — foi criada para colmatar uma lacuna no mercado dos preservativos, a ausência de oferta para a comunidade vegan. E, a avaliar pelos números, os dois empreendedores alemães fizeram a aposta certa quando, em finais de 2015, lançaram para o mercado uma marca de preservativos que deixa de fora a proteína animal, usada para tornar o latex mais suave, substituindo-a por um lubrificante natural à base de plantas. No último ano, a Einhorn vendeu mais de 4,5 milhões de preservativos só no mercado alemão e a dupla de empreendedores lucrou €5 milhões de euros.

Atualmente avaliado em oito mil milhões de dólares (cerca de €7,4 mil milhões) a nível global, é expectável que o mercado dos preservativos represente em 2026 cerca de 15,1 mil milhões de dólares (€13,89 mil milhões). Foi a ausência de alternativas ecológicas que inspirou os fundadores da startup alemã.

