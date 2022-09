Que países autorizam a eutanásia? Onde se registam mais mortes induzidas?

Dia 26 de janeiro de 2018, Aurelia Brouwers deitou-se na sua cama com os melhores amigos à volta e bebeu um líquido que haveria de a adormecer - e depois matar. Tinha 29 anos e não estava no estado terminal de qualquer doença que pudesse provocar-lhe um sofrimento físico intolerável. Não suportava a dor psicológica de estar viva, condição que muitas vezes descreveu a familiares e amigos como “centenas de punhais a entrarem pelo cérebro continuamente”.

Dois anos antes, Elco de Gooijer, também holandês, de 38 anos, fisicamente apto mas profundamente deprimido e descrente nas dezenas de medicamentos que tomou e psicólogos que consultou, morreu na companhia dos pais, por escolha própria.

