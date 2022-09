O que se passou no país e no mundo

Representantes das religiões cristãs (católicas e evangélicas), hindu, muçulmana, judaica, budista e mormon vão, esta segunda feira a Belém, pedir a intervenção do Presidente da República no atual debate sobre a legalização da eutanásia. Na semana passada, nove confissões religiosas com presença em Portugal assinaram um protesto contra a proposta de alteração legislativa, manifestando "perplexidade e preocupação pelos equívocos e ambiguidades do presente processo". E pediram uma audiência "com caráter de urgência" ao Presidente da República.

Acabado de regressar de uma visita oficial à Índia, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de responder ao pedido dos religiosos. Amanhã, terça-feira, a mesma delegação será recebida às 14h20 pelo Presidente da Assembleia da República.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.