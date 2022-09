Governo abre a porta ao regresso dos 25 dias de férias para a Função Pública

Não houve novidades sobre os aumentos salariais - para já, mantém-se a proposta de aumentos de sete euros mensais para os dois escalões de remuneração mais baixos e 0,3% para os restantes trabalhadores - mas as reuniões desta segunda-feira entre o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, e os sindicatos trouxeram novidades para os trabalhadores do Estado. É que o regresso dos 25 dias de férias pode estar para breve, bem como o aumento do subsídio de refeição.

São medidas transversais, isto é, para todos os funcionários públicos, a que o Executivo abriu a porta, no âmbito da negociação com os sindicatos de um acordo de implementação faseada. “Os subsídios de refeição e o período de férias na Administração Pública são aspetos passíveis de serem negociados com os sindicatos”, confirmou ao Expresso fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP). Uma implementação faseada que, segundo a mesma fonte, “não exclui a possibilidade de começarem a ser implementadas já este ano, dependendo da negociação com as estruturas sindicais”.

