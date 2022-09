Romance na cozinha: restaurantes que são uma história de amor

São protagonistas de uma história de amor que se revela noutras paixões: as da cozinha e da arte de bem receber. O Boa Cama Boa Mesa selecionou 10 restaurantes comandados a dois que contam como entre os tachos e a sala se pode ser feliz para sempre. Que seja eterno enquanto durar… tal como o Dia dos Namorados que se aproxima

Ele domina a cozinha. Ela, a sala. João Cura e Sofia Amaral abandonaram as áreas de formação tradicional, em Farmácia, para se dedicarem a uma paixão comum: cozinhar e receber. Com cuidado e rigor em todas as frentes, revelam vontade de fazer bem neste espaço de casual fine dining, em que a sensibilidade e a coerência se estendem a todos os espaços. O menu de degustação Almeja, com oito momentos, é uma boa montra da cozinha de João Cura. Natural de Coimbra, o regresso ao país faz-se numa dinâmica de diálogo com produtores locais, para apresentar apenas os ingredientes da época, com boa técnica e respeito pelo produto. A sala, dividida em duas zonas, onde domina o sorriso de Sofia, e o jardim, revelam o mesmo cuidado ao detalhe. Preço médio: €30

