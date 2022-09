Primeiro tinha dúvidas, agora é a favor: a evolução de Costa na morte assistida

Não é um assunto de que fale muito, talvez porque tem na sua convicção que o otimismo (por vezes “irritante”) é o que comanda a sua ação política e o “otimisto” coloca-lhe “dificuldades” a ver na morte antecipada uma “boa opção”. Foi exatamente no “arreigado otimismo” que se refugiou quando foi questionado sobre o que pensava do projeto socialista para reconhecer o direito à eutanásia, em março de 2018. Dois meses depois, retirava as “dificuldades” do discurso e defendia o reconhecimento de um direito.

“A legislação não deve limitar a liberdade de opção individual, embora o meu arreigado otimismo… coloque dificuldades em aceitar a prática da eutanásia como uma boa solução”, disse António Costa em março de 2018 numa entrevista à “Visão”. Nessa conversa, o primeiro-ministro remetia uma possível proposta dos socialistas sobre o tema para a bancada parlamentar. “É uma matéria de exclusiva competência da Assembleia da República. O Governo não tem qualquer intervenção, apenas dará todo o apoio técnico que lhe for solicitado. Mas é uma escolha do grupo parlamentar”, justificava. Apenas acrescentava a esta posição política aquela que era sua posição pessoal. Se uma assentava na “liberdade” individual e na recusa de limites, a outra colocava “dificuldades” à consagração da morte assistida como um direito.

