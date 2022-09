“O Sínodo foi sobre Amazónia, não sobre a ordenação de homens casados”

“Um texto em aberto.” É assim que Sérgio Leal, padre na diocese do Porto e único português presente nas três semanas que durou o Sínodo da Amazónia, descreve a Exortação Apostólica Pós-Sinodal que o Papa Francisco fez publicar esta quarta-feira. As atenções mediáticas ficaram centradas no facto de Francisco ter fechado a porta à ordenação de homens casados ou travado o sacerdócio das mulheres. Mas para o padre português isso está longe de esgotar a importância do texto papal.

“É verdade que muitas expectativas deste Sínodo se centravam na ordenação dos homens casados como resposta à escassez do clero naquela região”, diz ao Expresso, “mas este Sínodo não era um Sínodo sobre o Ministério Presbiterial mas sobre a Evangelização na Amazónia, e com uma forte incidência na questão ecológica”.

