CGTP. Congresso arranca, minorias não se entendem e Arménio vai-se embora

“Há um bloqueio”, diz Albertina Pontes, sindicalista e representante do Bloco de Esquerda nas listas do próximo Conselho Nacional da CGTP, que será eleito neste Congresso. Há muito que os bloquistas reclamam um papel nos órgãos da direção nacional da central sindical (Comissão Executiva e Secretariado), mas não será desta que vão passar além do Conselho Nacional. “Haverá até um retrocesso”, admite a sindicalista ao Expresso. No último mandato eram 6 os sindicalistas do BE presentes entre os 147 membros daquele órgão. Nos próximos quatro anos, serão apenas 5.

Ainda há poucos dias, Francisco Alves, um dos sindicalistas bloquistas com assento no Conselho Nacional, alertava para a necessidade de a “democracia interna na CGTP não poder ficar refém de um qualquer sectarismo da maioria que controla os órgãos da central”. A recusa do reforço da posição dos bloquistas nos principais órgãos dirigentes da central sindical era mesmo vista como uma “exclusão” que “não tem nenhuma justificação estatutária”. “Só pode ter um enorme cunho de fechamento sectário, que não aceitamos e combateremos de forma muito firme”, dizia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.